Kazakhstan: fermato gruppo radicale che pianificava attacco terroristico

- Le autorità del Kazakhstan hanno fermato i componenti di un gruppo radicale che pianificava un attacco terroristico sul territorio nazionale. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati dal presidente del Comitato per la sicurezza nazionale, Ermek Sagimbayev, al capo dello Stato, Kassym-Jomart Tokayev, in occasione di un incontro avvenuto oggi ad Astana. Sagimbayev, secondo il resoconto della presidenza kazakha, ha aggiunto che sono stati arrestati tre estremisti e avviate sette indagini per reati di terrorismo. Nel corso dell’anno, ha sottolineato, il centro anti-terrorismo del Comitato per la sicurezza nazionale ha organizzato 103 sessioni di addestramento per migliorare le proprie attività. Sagimbayev ha illustrato anche le azioni intrapreso contro i gruppi criminali, cinque in particolare che “costituivano un pericolo per la società” e che sono stati fermati. Allo stesso tempo, ha indicato il funzionario, sono stati “individuati e distrutti due canali per il traffico illegale di armi” e “identificati dodici nascondigli”, con il contestuale sequestro di 59 armi da fuoco, tre granate e 3.339 munizioni. Quanto al contrasto al narcotraffico, sono stati scoperti sette laboratori e sequestrati oltre 660 chilogrammi di stupefacenti. Sono 4.257 le persone arrestate durante le operazioni di protezione dei confini dello Stato e di contrasto all’immigrazione illegale e sono stati sventati 120 tentativi di contrabbando di armi e droghe. Infine, nel campo della sicurezza informatica sono stati respinti 36 milioni di attacchi cyber e 866 attacchi di negazione del servizio (Ddos) contro le più importanti infrastrutture del Paese.(Res)