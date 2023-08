Ue: Michel, pronti ad allargamento entro 2030, tema sul tavolo del prossimo vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue dovrà essere pronta all'allargamento entro il 2030. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante un intervento al Forum strategico globale di Bled, in Slovenia. "Nel giugno dello scorso anno, abbiamo deciso di concedere lo status di candidato all'Ucraina e alla Moldova e lo stesso status alla Georgia, quando avranno completato i passi necessari. Quindi, ora l'allargamento non è più un sogno. È tempo di andare avanti. C'è ancora molto lavoro da fare. Sarà difficile. Sarà complesso, a volte doloroso per i futuri Stati membri e per l'Ue. Ma se vogliamo essere credibili, credo che dobbiamo parlare di tempi. Nel preparare la prossima agenda strategica dell'Ue, dobbiamo porci un obiettivo chiaro. Credo che entro il 2030 dovremo essere pronti, da entrambe le parti, ad allargarci", ha dichiarato Michel. "Ciò significa che il prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue dovrà includere i nostri obiettivi comuni. È un obiettivo ambizioso, lo so, ma è necessario. Dimostra che siamo seri. Darà slancio e impulso trasformativo alle riforme e genererà interessi, investimenti e una migliore comprensione. Inoltre, incoraggerà tutti noi a lavorare meglio insieme. La finestra di opportunità è aperta, dobbiamo agire di conseguenza", ha poi aggiunto il presidente del Consiglio europeo. "Ecco perché i leader dell'Ue discuteranno dell'allargamento nelle prossime riunioni del Consiglio europeo, prenderemo posizione sull'apertura dei negoziati con l'Ucraina e la Moldova e mi aspetto che anche la Bosnia-Erzegovina e la Georgia tornino sul tavolo", ha concluso Michel. (Seb)