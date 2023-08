Balcani: premier macedone Kovacevski, frustrazione per mancato allargamento Ue è tangibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frustrazione per il mancato allargamento dell’Unione europea è tangibile nei Balcani. Lo ha detto il primo ministro macedone, Dimitar Kovacevski, intervenendo al forum di Bled. In Macedonia del Nord c’è un forte sostegno per l’adesione all’Ue, ma serve una conferma delle promesse fatte da Bruxelles, ha spiegato Kovacevski, rammentando come il termine “allargamento” riguardi anche la Nato in questa fase storica. “Come membri della Nato abbiamo dato prova di essere dei buoni partner, molto attivi, e al momento non abbiamo rilevato problemi nella partecipazione all’Alleanza di Albania, Montenegro e Macedonia del Nord”, ha concluso. (Seb)