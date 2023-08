Niger: manifestanti pro-golpe chiedono di smantellare base militare francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti si sono radunati vicino a una base militare francese a Niamey, capitale del Niger, per chiedere il ritiro delle truppe francesi dal Paese. La protesta, riferiscono i media locali, si è tenuta ieri e seguiva di poche ore l'ordinanza con cui la giunta militare che ha preso il potere lo scorso 26 luglio ha intimato all'ambasciatore francese Sylvain Itté di lasciare il Paese. Un ordine contestato dal ministero degli Esteri francese, secondo cui i militari "golpisti non hanno l’autorità per presentare questa richiesta", quest'ultima "proveniente esclusivamente dalle autorità nigerine legittime elette”. Itté è stato accusato dai golpisti di aver ignorato venerdì 25 agosto una convocazione del ministero degli Esteri nigerino, attitudine che avrebbe provocato la decisione golpista insieme ad "altre azioni del governo francese che sono contrarie agli interessi del Niger". Oggi il presidente francese, Emmanuel Macron, ha fatto sapere che Itté non ha lasciato il Paese e continuerà a svolgere la sua missione “malgrado la pressione e le dichiarazioni di autorità illegittime”. “Penso che la nostra politica sia quella giusta. E’ fondata sul coraggio del presidente (Mohamed) Bazoum, sull’impegno dell’ambasciatore sul campo, che resta malgrado le pressioni”, ha detto Macron. (segue) (Res)