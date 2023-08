Calderoli: Zaia, inaccettabile gesto contro riforma autonomia totalmente democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministro Roberto Calderoli "rivolgo tutta la mia solidarietà umana e istituzionale per le minacce ricevute e legate al suo lavoro sull'autonomia. Si tratta di un inaccettabile gesto contro un processo di riforma totalmente democratico, della cui democrazia Calderoli si è più volte fatto garante". Con queste parole Luca Zaia, presidente della Regione, ha espresso solidarietà al ministro in seguito alla ricezione di una lettera con all'interno delle minacce e dei riferimenti alla mafia. "Nella lettera si fa anche riferimento a una 'mafia' alla quale 'non costerebbe niente uccidervi' – ha proseguito – una minaccia che non spaventa nessuno che abbia come stella polare la democrazia e quindi tanto meno il Ministro Calderoli e i tantissimi che, pur esprimendo posizioni diverse, sono al lavoro sull'autonomia in sede Parlamentare" ha concluso il presidente veneto. (Rev)