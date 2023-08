Sardegna: ambientalisti, troppi 4 progetti per centrali eoliche in Marmilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambientalisti del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) hanno sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla proliferazione delle centrali eoliche nella regione della Marmilla. Questa volta, l'attenzione è focalizzata sul progetto per l'impianto eolico di Collinas presentato dalla Sorgenia Renewables s.r.l., che prevede l'installazione di otto torri eoliche, una delle quali a soli 750 metri dal sito archeologico del Nuraghe Genna Maria, con una potenza complessiva di 48 MW. Il progetto coinvolge i Comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri. Si tratta del quarto progetto di impianto eolico in Marmilla dove si prevede di realizzare la centrale eolica "Marmilla" presentata da Engie Trexenta s.r.l., che coinvolge diverse aree agricole nei Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Furtei; il progetto "Serras" proposto da Asja Serra s.r.l., che anch'esso si estende nell'ambiente agricolo della Marmilla, interessando i Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona; il progetto "Luminu" della GRV Wind Sardegna s.r.l., che copre varie località della Marmilla e del Sarcidano, toccando il paesaggio agrario-archeologico alle pendici della Giara e coinvolgendo numerosi Comuni tra cui Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus. In totale, si prevede l'installazione di ben trentasei pale eoliche, ciascuna alta oltre 200 metri, a fronte di ricavi energetici che beneficeranno principalmente le società energetiche coinvolte. (segue) (Rsc)