Sardegna: ambientalisti, troppi 4 progetti per centrali eoliche in Marmilla (2)

- Il GrIG ha espresso il suo dissenso attraverso una serie di "osservazioni" presentate in tutti i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), sottolineando la differenza tra l'uso di energie rinnovabili e la speculazione energetica che porta all'accaparramento di terreni agricoli. L'associazione ha criticato anche l'approccio di "monocoltura eolica" che sembra emergere da questi progetti, sottolineando come le centrali eoliche si sovrappongano e competano tra di loro, mettendo in pericolo il paesaggio. Questa sovrapposizione è stata evidenziata nel caso dei progetti "Marmilla" e "Serras", entrambi già oggetto di osservazioni reciproche, che hanno portato alla rimozione di quattro pale eoliche complessivamente (due per ciascun progetto). Tuttavia, la questione di fondo rimane invariata. Il GrIG ha riaffermato la necessità di un approccio di pianificazione più oculato, che coinvolga lo Stato nella definizione delle aree adatte per impianti eolici e fotovoltaici. Questo processo dovrebbe includere la partecipazione delle Regioni e degli Enti locali, oltre alla conduzione di procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), seguite dall'assegnazione dei siti tramite gare d'appalto ai migliori offerenti. L'obiettivo finale dovrebbe essere la realizzazione, gestione e rimozione responsabile degli impianti energetici al termine del loro ciclo vitale. (Rsc)