Speciale difesa: Gasparri (FI), linea Schlein tipica della sinistra massimalista

Maurizio Gasparri
Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Più droga e meno difesa. Spinelli liberi e taglio ai bilanci delle nostre strutture militari, disattendendo gli obiettivi che l'Italia, con tutti i governi, si è assunta con la Nato. La linea Schlein è tipica della sinistra massimalista e superata dalla storia. Contestata anche all'interno del suo partito. Con argomenti facili e demagogici cerca di recuperare il consenso delle fasce più radicali dell'estrema sinistra, senza peraltro riuscirci". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: "È ovvio che far quadrare i conti in questi tempi è molto difficile per tutti i Paesi. Proprio per questo Forza Italia chiede che alcune spese di investimento siano escluse dal calcolo deficit-Pil delle regole europee. Ed anche gli investimenti per la difesa, indispensabili in anni in cui purtroppo le guerre si ripropongono perfino nel cuore dell'Europa, andrebbero appunto esclusi da questo genere di calcolo e considerati dei veri e propri investimenti per la sicurezza. Parlano di difesa dei popoli e poi vogliono smantellare la difesa che deve garantire il nostro popolo e gli altri che subiscono aggressioni. Difendere la libertà ha un prezzo. Dire sciocchezze invece è gratis. E Schlein si avvale di questa facoltà senza risparmio". (Rin)