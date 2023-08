Speciale difesa: Calenda, 2 per cento spese militari necessario per Esercito moderno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Un grande Paese, un Paese serio, mantiene gli impegni internazionali che ha preso. Il 2 per cento di spese militari è necessario per contribuire alla difesa comune con gli altri Paesi Nato e per avere un Esercito operativo e moderno". Lo scrive su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)