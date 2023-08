Speciale difesa: stampa Teheran, “Paesi occidentali interessati a droni iraniani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi paesi occidentali si sarebbero rivolti a Teheran per acquisire droni da combattimento iraniani. Lo ha riferito Reza Talaee Nik, portavoce del ministero della Difesa, all'agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. “Molti paesi che hanno espresso il desiderio di acquistare droni desiderano rimanere anonimi”, ha aggiunto l’organo di stampa semi-ufficiale iraniano. L'Iran avrebbe risposto di essere pronto ad esportare droni una volta soddisfatti i suoi bisogni interni, spiegando che "considerazioni politiche e di sicurezza" non si applicano ai potenziali clienti. Nel febbraio 2023, l’Unione Europea ha introdotto sanzioni contro “individui in Iran coinvolti nella produzione di droni e componenti a supporto dell’esercito russo”. L’Ue sta inoltre valutando la possibilità di includere gli operatori di droni iraniani nell’elenco delle sanzioni. (Irt)