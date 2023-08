Speciale difesa: Ucraina, Zelensky, ci aspettiamo nuovi pacchetti di aiuti militari a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina attende nuovi pacchetti di aiuti militari a settembre. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sul proprio canale Telegram. "Abbiamo già iniziato lavorare per un mese di settembre" all'altezza per l'Ucraina. "La nostra attività internazionale non sarà inferiore a quella di queste settimane", ha spiegato Zelensky, secondo cui la priorità è la difesa: "Nuovi pacchetti difensivi per i soldati ucraini. Artiglieria, veicoli corazzati, difesa aerea e missili, attrezzature per lo sgombero delle mine". "Ciascuno dei partner è consapevole delle nostre esigenze, stiamo aspettando le loro decisioni", ha aggiunto il presidente ucraino, che ha poi ricordato la preparazione per la sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e altri appuntamenti diplomatici. (Kiu)