Bielorussia: Polonia e Paesi baltici chiedono che Minsk espella il gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia chiedono che la Bielorussia espella il gruppo paramilitare russo Wagner dal proprio territorio. Lo ha detto il ministro dell’Interno polacco, Mariusz Kaminski, che ha incontrato a Varsavia i suoi omologhi dei Paesi baltici. “Abbiamo chiesto alle autorità di Minsk di espellere immediatamente il gruppo Wagner dalla Bielorussia”, ha spiegato Kaminski. “Per mesi abbiamo fatto i conti con una ripresa della pressione dell’immigrazione illegale ai nostri confini. Lo stesso vale per quelli dei nostri partner”, ha detto il ministro polacco. “C’è anche un nuovo elemento. In territorio bielorusso stazionano alcune migliaia di combattenti del gruppo Wagner. Questo gruppo è notoriamente pericoloso, sia per gli abitanti della Bielorussia, sia per l’intera regione”, ha proseguito Kaminski. “Il fatto che negli ultimi giorni si sia assistito alla spettacolare liquidazione della dirigenza del gruppo Wagner non cambia la situazione fattuale in Bielorussia. (Ci sono) alcune migliaia di combattenti profondamente demoralizzati, accusati di crimini di guerra, alcuni delinquenti che sono stati rilasciati dalle carceri russe in cambio della partecipazione alla guerra in Ucraina. E’ un gruppo esteso che può fare di tutto”, ha affermato Kaminski. (Vap)