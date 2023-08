© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al ministro Calderoli per le inaccettabili minacce di morte ricevute. Qualunque diversità di valutazione non può e non deve mai sfociare nell'intimidazione e nella violenza". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati. (Rin)