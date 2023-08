Calderoli: Cecchetti, solidarietà per vigliacca e odiosa lettera con esplicite minacce di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà personale, e quella di tutta la Lega Lombarda che rappresento, al ministro Roberto Calderoli, destinatario di una vigliacca e odiosa lettera con esplicite minacce di morte". Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Una minaccia inquietante e preoccupante: conoscendo Calderoli, e lui stesso lo ha appena ribadito in un post su Facebook, non si farà certo intimidire da chi lo minaccia e andrà avanti fino in fondo, per realizzare la tanto attesa riforma dell'autonomia regionale, una riforma che servirà a tutto il Paese, ma che evidentemente fa paura a chi teme il cambiamento e mira a mantenere i vantaggi di uno status quo di sprechi e inefficienze. Il ministro Calderoli non è solo, siamo tutti con lui", conclude Cecchetti .(Com)