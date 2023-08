Trasporto aereo: Regno Unito, guasto tecnico a sistemi di controllo del traffico provoca ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un guasto tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito ha indotto le autorità competenti a imporre “restrizioni al flusso di traffico per mantenere la sicurezza”. Lo ha riferito in un comunicato l’autorità di controllo del traffico aereo nazionale (Nats), scusandosi per l’inconveniente. Diverse compagnie aeree hanno già provveduto ad avvertire i passeggeri delle conseguenze del guasto. Tra di essere anche Easyjet, che ha inviato un messaggio con cui avvisa che tutti i suoi voli in ingresso e in uscita dallo spazio aereo britannico sono coinvolti. (Rel)