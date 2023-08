Egitto: diversi morti e feriti dopo crollo edificio a Ismailia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo di un edificio di tre piani a Ismailia, città egiziana sul Canale di Suez, ha causato diversi morti e feriti. Lo ha reso noto un comunicato stampa del governo egiziano, senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime. Le autorità sono riuscite a recuperare il corpo di una delle vittime e un ferito, mentre proseguono le ricerche dei sopravvissuti sotto le macerie. Si tratta del quinto crollo in due mesi in Egitto. Secondo i dati diffusi dal Centro egiziano per il diritto alla casa, circa 1,4 milioni gli edifici sono considerati fatiscenti nel Paese nordafricano. In particolare, Il Cairo è la città con il maggior numero di edifici che il governo ha deciso di demolire perché considerati pericolosi.(Cae)