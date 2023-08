Violenza donne: Iannarelli (Fd'I), serve un patto tra famiglie e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare la violenza sulle donne "serve un patto tra famiglie e istituzioni per creare una rete virtuosa con l'obiettivo di presidiare culturalmente, socialmente il mondo dei giovani". Lo dichiara in una nota Chiara Iannarelli, consigliera regionale di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "I fatti di Caivano - continua - impongono una riflessione a 360 gradi sul degrado, la violenza e le devianze radicalizzate dall'uso sbagliato dei social, che stanno funestando a ritmo crescente, le nostre cronache. E soprattutto, evidenziano come vera e propria emergenza nazionale, lo scarso ruolo della famiglia come principale nucleo educativo e protettivo dei figli. La sinistra anziché bombardare la famiglia naturale, criticando le politiche di sostegno concreto del governo Meloni, proponendo inutili e ideologici progetti libertari e liberticidi (ad esempio, le droghe, il gender nelle scuole), con l'ossessione del patriarcato, faccia autocritica". (segue) (Com)