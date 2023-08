Calderoli: Piazza, solidarietà e ferma condanna a ogni forma di intimidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà a Roberto Calderoli e ferma condanna a ogni forma di intimidazione". La esprime il sottosegretario all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza in relazione alle minacce ricevute dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. "Sono sicuro che il ministro non solo non si farà spaventare, ma andrà avanti ancora più determinato di prima a lavorare per raggiungere il traguardo dell'autonomia", ha proseguito l'esponente della Giunta guidata da Attilio Fontana. L'autonomia differenziata, ricorda Piazza, "è già in Costituzione, non esiste quindi alcun 'attacco' né all'unità del Paese, né tanto meno alle regioni del Sud. Al contrario - osserva - potenziare l'autogoverno delle Regioni, è un'opportunità per tutti i territori". (Com)