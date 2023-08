Speciale difesa: Costa (M5s), follia impegno del due per cento del Pil in armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un'estate di rincari di prezzi, non solo dei carburanti, con un governo immobile, che non si occupa delle esigenze reali del Paese. In questo contesto, perdurare con l'impegno di destinare il due per cento del Pil, su base annua, alle spese militari, appare folle". Lo dichiara il vicepresidente della Camera, Sergio Costa. "Con la crisi ambientale in corso, i fondi che stentano ad arrivare alle terre colpite dalle alluvioni, un Paese da mettere al riparo, con la transizione ecologica necessaria, e fasce marginali della popolazione abbandonate a sé stesse per la sanità, le scuole, il dibattito sul salario minimo nel congelatore, perseverare sulla scelta di aumentare le spese militari è fuori da ogni logica. Il governo ci ripensi, come ha fatto la Germania", conclude. (Rin)