- "Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e quella del governo al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, per le minacce di morte ricevute. Un gesto ignobile da condannare con assoluta fermezza. Avanti, insieme, a testa alta". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)