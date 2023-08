Calderoli: Villanova (Lega-Liga veneta), da minacce trarrà nuovo stimolo per portare a compimento Autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega-Liga veneta in Consiglio regionale del Veneto, ha espresso la propria vicinanza al ministro Calderoli per le minacce ricevute. "Conosciamo bene il ministro e sappiamo che non si fermerà e che, anzi, da queste minacce trarrà nuovo stimolo nel portare a compimento un processo che rispetta pienamente i dettami della Costituzione, fedele al mandato che gli è stato assegnato dai cittadini”. "Piena e totale solidarietà – ha precisato – al ministro Roberto Calderoli, destinatario di una ignobile lettera di minacce da parte di una non ben precisata ‘mafia’. In questa lettera vigliacca, di cui con grande coraggio ha dato notizia lo stesso ministro, si intima a non portare avanti la riforma dell'Autonomia. Come ha già detto Calderoli, però, non sarà certo una lettera anonima a bloccare chi è convinto della bontà e della giustizia di questa grande riforma". “Questi metodi di minacce, insulti e provocazioni sono la prova che siamo nel giusto: perché i miglioramenti, il progresso, in questo Paese, spesso fanno paura. E la paura, per qualcuno, porta addirittura a minacce di morte. L'Italia è molto meglio di questo, il Veneto merita molto di più. E Calderoli può stare sicuro che i veneti saranno con lui fino al raggiungimento della nostra Autonomia", ha concluso. (Rev)