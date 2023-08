I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: rapina turista a Termini, arrestato 34enne - Un 34enne romeno è stato arrestato questa notte nei pressi della stazione Termini di Roma per aver tentato una rapina ai danni di un turista italiano. L'uomo ha sottratto con violenza il portafogli al turista che ha attirato l'attenzione degli agenti di polizia. Poco dopo l'uomo è stato arrestato e, questa mattina, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere per il 34enne. (segue) (Rer)