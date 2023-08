I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltempo: Tiero (Fd'I), sollecitata Regione per stato calamità dopo nubifragi nei Monti Lepini - Il consigliere di Fratelli d'Italia del Lazio, Enrico Tiero, ha inviato una lettera al presidente della Regione Francesco Rocca "sollecitando un rapido intervento a seguito dei danni causati dal maltempo nel territorio di Sezze Romano, Sermoneta e Norma durante lo scorso mese di giugno". Lo afferma Tiero in una nota. "La Regione non abbandona i territori. I cittadini di versi centri dei Monti Lepini hanno tutto il diritto a ricevere risposte. Ho inviato una lettera al presidente Rocca e agli assessori Righini, Angelilli e Rinaldi, sollecitando un rapido intervento a seguito dei danni causati dal maltempo nel territorio di Sezze Romano, Sermoneta e Norma durante lo scorso mese di giugno - spiega -. Sono trascorsi ormai oltre due mesi da questi eventi atmosferici di forte intensità e ho chiesto espressamente di procedere con il riconoscimento dello stato di calamità naturale avanzate dai Comuni interessati e sostenute peraltro dal sottoscritto. La portata degli eventi è tale da giustificare provvedimenti straordinari - sottolinea -. Si sono verificati allagamenti, smottamenti, danneggiamenti sulle strade ed in diverse zone di queste località". (segue) (Rer)