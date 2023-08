I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viterbo: dal 30 agosto il Festival barocco Alessandro Stradella - Come ogni anno, il Festival barocco Alessandro Stradella si presenta come un percorso tra meraviglie musicali, architettoniche e paesaggistiche della Tuscia viterbese tanto che l’edizione 2023 è particolarmente legata alla storia e alle tradizioni della città di Viterbo. Con la direzione artistica di Andrea De Carlo e la presidenza onoraria di Anna Fendi - si legge in una nota - dal 30 agosto al primo ottobre a Viterbo, Nepi, Castel Sant'Elia, Caprarola, Celleno, Civitella d'Agliano e Montefiascone, il Festival vede la collaborazione con il ministero della Cultura, Direzione regionale musei Lazio, regione Lazio, comuni di Viterbo, Nepi, Celleno, Castel Sant'Elia, Civitella D’Agliano, Fondazione Carivit, Fondazione Pietà dei Turchini, Atcl. Il Festival barocco Alessandro Stradella di Viterbo - continua la nota - svolge attività di ricerca, formazione, produzione, diffusione ed edizione musicale. Un progetto culturale che guarda al futuro coniugando l’attenzione per l’immenso patrimonio italiano e la valorizzazione dei nuovi linguaggi e tendenze, favorendo l’avvicinamento e la sensibilizzazione dei giovani al linguaggio barocco e a quello contemporaneo anche attraverso la pratica dell’improvvisazione. Un importante evento apre il Festival proprio il 30 agosto nella Chiesa di Santa Maria Nuova di Viterbo: l’esecuzione dell’oratorio "Santa Rosa di Viterbo", di Alessandro Melani (1639-1703). Eseguito per la prima volta nel 1693, la sua restituzione critica integrale è ora affidata agli strumenti originali dell'Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo, con la partecipazione dei soprani Silvia Frigato nel ruolo della santa e Dorota Sczepanska in quello della madre, il basso Masashi Tomosugi nel ruolo del padre e il mezzosoprano Eleonora Filipponi in quello della maga. L’evento è preceduto dalla prima registrazione assoluta dell’oratorio e da un importante convegno internazionale. (Rer)