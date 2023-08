© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: presidenza, il fondatore di Foxconn Terry Gou si candida come indipendente - Terry Gou, il miliardario fondatore del colosso tecnologico Foxconn, ha confermato la propria partecipazione alla elezioni presidenziali in programma a Taiwan il prossimo gennaio, spiegando che si presenterà come candidato indipendente. Il miliardario 72enne si era già candidato alle primarie del partito di opposizione Kuomintang lo scorso aprile, ma era stato sconfitto dal sindaco di Nuova Taipei Hou Yu-ih, che ha ottenuto la nomina del partito. Quella del fondatore di Foxconn è la quarta candidatura confermata alla presidenza di Taiwan: al ruolo di capo dello Stato ambiscono, oltre al già citato Hou, anche il vicepresidente Lai Ching-te del Partito democratico progressista, attualmente al governo, e il presidente del Partito popolare di Taiwan, Ko Wen-je. (segue) (Res)