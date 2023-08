© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Cina: acque Fukushima, Tokyo denuncia numerosi casi di chiamate telefoniche moleste - Il governo del Giappone ha protestato con la Cina per i numerosi casi di "chiamate telefoniche moleste" originate dal vicino asiatico registrate in Giappone negli ultimi giorni, dopo l'inizio del controverso processo di scarico delle acque decontaminate di Fukushima nell'Oceano Pacifico. "Numerose chiamate telefoniche moleste dalla Cina si stanno verificando in Giappone. Si tratta di sviluppi estremamente deplorevoli e preoccupanti", ha dichiarato oggi il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, aggiungendo che il viceministro degli Esteri Masataka Okano ha convocato l'ambasciatore cinese a Tokyo, Wu Jinghao, per esprimere una protesta. In una nota, il ministero degli Esteri giapponese ha riferito che il medesimo fenomeno interessa da giorni anche diverse sedi di entità e agenzie giapponesi in Cina, e ha espresso preoccupazione per l'incolumità dei cittadini giapponesi in quel Paese. (segue) (Res)