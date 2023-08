© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: titolo Evergrande crolla dell'87 per cento dopo ripresa contrattazioni a Hong Kong - Le azioni del colosso immobiliare cinese Evergrande hanno registrato un ribasso dell'87 all'apertura della borsa di Hong Kong oggi, nella prima giornata di contrattazioni dopo una sospensione di 17 mesi imposta alla compravendita di azioni del gruppo. Le azioni dello sviluppatore immobiliare si sono attestate stamattina a 0,22 dollari di Hong Kong, e hanno lievemente recuperato nel corso della sessione mattutina sino a 0,35 dollari. La compravendita di azioni di Evergrande era stata bloccata il 21 marzo 2022 in risposta all'insolvenza del gruppo: il prezzo unitario delle azioni si attestava allora a 1,65 dollari di Hong Kong. Era stata proprio Evergrande a presentare venerdì scorso una domanda per revocare la sospensione del titolo azionario, dopo aver soddisfatto una serie di condizioni stabilite dalla borsa di Hong Kong, inclusa la pubblicazione di rapporti in merito allo stato finanziario del gruppo. I risultati relativi all'esercizio del primo semestre 2023 sono stati pubblicati dal gruppo ieri sera: Evergrande chiuso il periodo gennaio-giugno con una perdita netta di 33,01 miliardi di yuan (4,53 miliardi di dollari), dimezzando la perdita di 66,35 miliardi di yuan dello scorso anno. (segue) (Res)