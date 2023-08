I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltempo: Bignami, Schlein aveva deleghe ma non ha fatto nulla - Il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna che aveva la delega al Patto per il clima e la transizione ecologica "ha un nome e un cognome: Elly Schlein. Avremmo apprezzato avesse potuto fare qualcosa perché i fiumi esondati nel maggio 2023 erano già esondati nel 2019. Non è stato fatto nulla". Lo ha detto Galeazzo Bignami, parlamentare di Fratelli d'Italia e viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad "Agorà Estate" su Rai 3. (segue) (Rin)