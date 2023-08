Autonomia: Casellati, vicinanza a Calderoli per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere la mia vicinanza al ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, per le minacce ricevute a causa del suo impegno istituzionale. È un atto inaccettabile e inquietante che non fermerà la spinta riformatrice del governo. Sono certa che il ministro Calderoli continuerà a lavorare per realizzare il programma della coalizione e per la crescita del Paese senza farsi intimidire da messaggi vigliacchi e anonimi che nulla hanno a che fare con le regole della democrazia". Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)