Autonomia: Crippa (Lega), solidarietà a Calderoli, vigliacche intimidazioni non fermeranno suo lavoro

- Profonda solidarietà e vicinanza al ministro Calderoli, vittima di minacce di morte per il suo impegno istituzionale di riforma del Paese. Lo dichiara in una nota il deputato della Lega e vicesegretario del partito, Andrea Crippa. “Siamo sicuri che non saranno certo le vigliacche intimidazioni anonime di qualcuno a fermare il suo lavoro. Auspichiamo una chiara condanna da parte di tutte le forze politiche", aggiunge. (Rin)