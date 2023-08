Autonomia: Siracusano, sincera solidarietà a Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, esprime "sincera solidarietà al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, destinatario di una lettera con gravissime minacce di morte e con richiami espliciti alla mafia. Chi utilizza questi mezzi subdoli e meschini per intimidire l'avversario politico si pone automaticamente fuori dal normale dibattito democratico. Calderoli vada avanti con il suo lavoro per il Paese. Sarà come sempre il Parlamento - conclude Siracusano - il luogo del confronto e della conseguente costruzione dei processi legislativi". (Rin)