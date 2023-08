Autonomia: Locatelli, solidarietà a Calderoli, cambiamento non si ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Roberto Calderoli, "al quale va tutta la mia solidarietà, ha ricevuto in questi giorni delle pesanti minacce di morte. Si tratta di un gesto vile e ignobile, ma che non ci scoraggia. Penso al grande lavoro che stiamo portando avanti come squadra di governo e credo nella Lega, nella forza delle nostre idee, nell'Autonomia e in tutto quello che possiamo fare per migliorare la vita delle persone. È un momento difficile per il nostro Paese da tanti punti di vista, ma il cambiamento non si ferma e non ci fermeremo nemmeno noi". Lo afferma su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Rin)