© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla frana che ha interessato la zona di Saint-Andrè en Savoie nella valle della Maurienne in Francia, Sncf Voyages Italia comunica in una nota lo stop ai treni ad alta velocità Tgv Inoui tra Italia e Francia che passano dal tunnel del Frejus. Interrotta anche la linea internazionale Milano-Lione, tra Modane e Chambery. Lo stop si protrarrà almeno fino a mercoledì 30 agosto.(Com)