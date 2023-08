Autonomia: Santanchè, totale solidarietà a Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza al collega, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. Minacce simili sono da condannare senza se e senza ma, non è questa la strada per un confronto utile alla crescita, lo sviluppo e l’innovazione della nazione. Insieme continuiamo a lavorare con la serietà che ci contraddistingue senza farci intimorire". Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)