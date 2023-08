Imprese: Intesa Sanpaolo, Cdp, Bper e Sace sostengono piani di sviluppo Tper

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nei piani di sviluppo per favorire la transizione energetica e la mobilità sostenibile. È l’obiettivo del finanziamento di 65 milioni – riferisce una nota – sottoscritto da Intesa Sanpaolo, Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Bper Banca in favore di Tper (Trasporto passeggeri Emilia-Romagna), la più grande azienda del territorio per numeri e volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone. Intesa Sanpaolo e Tper, inoltre, hanno sottoscritto un secondo finanziamento bilaterale di 15 milioni assistito da Garanzia green di Sace all’80 per cento, portando a 80 milioni complessivi le risorse a disposizione della società. I finanziamenti si caratterizzano per un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici obiettivi in ambito Esg (Environmental, social, governance). I proventi delle operazioni sosterranno gli investimenti relativi al rinnovo dei mezzi di trasporto puntando in particolare all’alimentazione a idrogeno ed elettrica e si inseriranno all’interno del programma di crescita 2023-2026 di Tper. Il piano di sviluppo della società, in parte finanziato grazie all’accesso a contributi pubblici, tra cui fondi legati al Pnrr, prevede investimenti per oltre 430 milioni di euro e la sostituzione di 582 nuovi autobus, pari a circa il 49 per cento della flotta esistente. Per Intesa Sanpaolo l’operazione è stata strutturata dalla divisione Imi Corporate and Investment Banking, che ha agito in qualità di Capofila, Mandated Lead Arranger, Banca Agente e Sustainability Coordinator, confermando l’impegno della banca a sostegno della transizione energetica. Per Cdp, che ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, l’iniziativa, strutturata dall’Area Infrastrutture, conferma il ruolo dell’istituzione come finanziatore delle infrastrutture del Paese e ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile contribuendo alla tutela dell’ambiente e dei territori. (segue) (Com)