Spagna: madre del presidente Federcalcio Rubiales si chiude in chiesa e dichiara sciopero della fame

- La madre del presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales si è chiusa stamane in una chiesa di Motril, in Andalusia, e ha annunciato uno sciopero della fame. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Efe”. La donna, Angeles Bejar, ha affermato che lo sciopero andrà avanti a oltranza finché non sarà trovata una soluzione alla “caccia” condotta contro il figlio, “che non se la merita”. Rubiales è stato sospeso dal suo incarico per 90 giorni dalla Fifa in relazione al bacio non consensuale con la giocatrice Jenni Hermoso durante le celebrazioni per la vittoria spagnola ai Mondiali di calcio femminile. (Spm)