Georgia: Servizio geologico studia area monastero Shio-Mgvime dopo crollo massa rocciosa

- Il Servizio geologico della Georgia ha avviato degli studi per valutare l’area circostante all’antico monastero di Shio-Mgvime, vicino alla città di Mtskheta, dopo che nella giornata di ieri è crollata una parte della parete rocciosa della vallata in cui si trova il complesso. Lo riporta l’agenzia di stampa “Interpressnews”. Secondo le informazioni fornite dal Patriarcato della Georgia, “nessuno è rimasto ferito e il monastero non ha subito danni”. Come riferisce l’agenzia di stampa georgiana, nell’area che circonda il monastero si verifica periodicamente la caduta di massa rocciosa, tuttavia questa volta l’incidente ha assunto maggiori dimensioni. Dopo il crollo di ieri, le strutture statali competenti si sono messe immediatamente al lavoro per mettere in sicurezza l’area, ha fatto sapere l’Agenzia nazionale per l’ambiente. Il vice rappresentante statale della regione di Mtskheta-Mtianeti, Gocha Kavtaradze, citato da “Interpressnews”, ha spiegato che adesso “bisogna attendere la conclusione degli studi e poi comportarsi di conseguenza”. “In coordinamento con il monastero, abbiamo limitato l'ingresso di pellegrini e turisti. Agiremo secondo le raccomandazioni: vedremo se saranno necessarie ulteriori restrizioni o divieti”, ha detto Kavtaradze. (Rum)