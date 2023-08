Zimbabwe: candidato sconfitto Chamisa, Mnangagwa ha fatto "un colpo di Stato elettorale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato di opposizione alla presidenza dello Zimbabwe Nelson Chamisa, arrivato secondo alle elezioni del 23 agosto con il 44 per cento dei voti, ha accusato il presidente uscente Emmerson Mnangagwa di aver effettuato "un colpo di Stato elettorale". Parlando in conferenza stampa dopo la proclamazione dei risultati ufficiali - che hanno consegnato a Mnangagwa un secondo mandato con il 52,6 per cento dei consensi (poco più di 2,3 milioni di voti) -, il leader della Coalizione dei Cittadini per il Cambiamento (Ccc) ha descritto i risultati ufficiali come "una farsa" e ha sostenuto che gli osservatori internazionali hanno confermato questa versione. Mnangagwa ha da parte sua respinto le critiche e celebrato la sua vittoria in un voto che, ha detto, gli permette di rimanere alla guida di "una democrazia matura" e di una "nazione indipendente e sovrana". Oltre a ringraziare le missioni di osservazione elettorale, il presidente eletto si è rivolto all'elettorato che gli ha concesso "fiducia". "Ricordiamoci che la forza della nostra nazione è nell'unità e nella stabilità. Indipendentemente dalle appartenenze politiche, lavoriamo assieme per il progresso e la prosperità dello Zimbabwe", ha scritto Mnangagwa in un messaggio pubblicato sulla piattaforma social X (ex Twitter). (Res)