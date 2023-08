Ucraina: Zelensky, elezioni possono avvenire nel 2024 se l’Occidente ci aiuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in Ucraina potranno avvenire regolarmente nel 2024, malgrado la guerra e la legge marziale, se il fardello finanziario che rappresentano verrà condiviso dagli alleati occidentali di Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista pubblicata dal sito della sua cancelleria. “Non terrò elezioni a credito, né sottrarrò denaro alle armi per tenere elezioni”, ha dichiarato il capo dello Stato, aggiungendo: “Se mi date sostegno finanziario, se i deputati capiscono che ne abbiamo bisogno, possiamo modificare la normativa rapidamente e assumerci insieme questo rischio”. La legge marziale, in scadenza al 15 novembre, attualmente impedisce di tenere elezioni. (Kiu)