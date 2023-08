Pnrr: Occhiuto, eventuali spostamenti di risorse devono avvenire all'interno dello stesso territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla revisione del Pnnr i presidenti delle Regioni hanno protestato per non essere stati coinvolti, ma “in realtà abbiamo evidenziato che le Regioni non sono mai state coinvolte, nemmeno dai governi precedenti, e questo ha senza dubbio generato progetti difficilmente cantierabili: bastava contare quante ‘talpe’ per scavare gallerie abbiamo a disposizione in Italia. In Calabria abbiamo Comuni senza il capo dell'ufficio tecnico, che non hanno la possibilità di fare interventi nei tempi previsti”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un colloquio con “La Stampa”. "Va dato atto a Fitto di aver informato le regioni sugli obiettivi del suo piano di rimodulazione. Poi auspico -ò prosegue - che quelle risorse vengano effettivamente messe di nuovo a disposizione in altra forma. Ma aggiungo un'altra cosa, visto che ho sentito colleghi del Nord dire ‘date i soldi a noi, che sappiamo spenderli’: eventuali spostamenti di risorse devono avvenire all'interno dello stesso territorio. Per capirci, se si tolgono finanziamenti a un Comune calabrese, devono essere dati a un altro Comune con migliore capacità di spesa o alla Regione”, sottolinea il governatore Occhiuto.(Rin)