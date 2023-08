Regno Unito: ministra Interno non esclude tracciamento Gps dei migranti illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno britannica, Suella Braverman, non ha escluso l’applicazione di un sistema di tracciamento individuale mediante Gps dei richiedenti asilo che arrivano illegalmente nel Regno Unito. Lo ha dichiarato parlando all’emittente “Bbc” dopo le indiscrezioni pubblicate in merito dal quotidiano “The Times”. La ministra ha spiegato che la misura fa parte degli sforzi per impedire ai migranti ospitati in centri di detenzione di far perdere le proprie tracce. “Stiamo considerando una serie di opzioni, tutte le opzioni, per assicurarci di poter esercitare un controllo su chi arriva illegalmente, affinché possiamo spostarli in un Paese sicuro come il Ruanda”, ha dichiarato la ministra. (Rel)