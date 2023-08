Israele: capo opposizione, “irresponsabile” gestione dell’incontro con ministra Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divulgazione della notizia dell’incontro fra la ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale libico (Gun), Najla el Mangoush, e il capo della diplomazia di Israele, Eli Cohen, “è amatoriale, irresponsabile e una grave mancanza di giudizio”. Lo ha scritto su Twitter il capo dell’opposizione di Israele e leader del partito Yesh Atid, Yair Lapid, all’indomani dell’annuncio del ministero degli Esteri israeliano sull’incontro fra Cohen e Mangoush, avvenuto a Roma, che ha provocato la sospensione di quest’ultima. “E’ una giornata di disgrazia nazionale e si è messa a rischio una vita umana per un titolo”, ha aggiunto Lapid. Dopo la sospensione dal suo incarico, Mangoush, infatti, avrebbe lasciato il Paese per recarsi in Turchia. “Questa mattina, i Paesi del mondo guardano alla fuga di notizie irresponsabile sull’incontro dei ministri degli Esteri di Libia e Israele e si chiedono: è questo un Paese con cui possiamo intrattenere relazioni diplomatiche? E’ un Paese di cui ti puoi fidare?”, si domanda Lapid. Le critiche arrivano anche da un altro esponente dell’opposizione israeliana, Benny Gantz. “Quando fai tutto per le pubbliche relazioni e i titoli dei giornali, senza responsabilità e lungimiranza, questo è ciò che accade nelle relazioni estere o nella sicurezza, nell’economia o nell’istruzione. Il governo Netanyahu è un governo negligente e fallito che deve porre fine ai suoi giorni”, ha affermato Gantz. (Res)