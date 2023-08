Colombia-Costa Rica: Petro a San José, bilaterale con Chaves e visita alla Cidh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, si reca oggi in visita in Costa Rica, per un incontro con l'omologo, Rodrigo Chaves Robles. Nel corso della riunione, si legge in una nota del ministero degli Esteri colombiano, si discuterà di commercio, turismo, investimenti bilaterali, cambiamento climatico e di cooperazione nei temi della sicurezza, della lotta alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti. Temi questi ultimi che verranno ripresi nel vertice contro le droghe previsto tra l'8 e il 9 settembre nella città colombiana di Cali. La visita, ha spiegato il ministro degli Esteri Alvaro Leyva Duran, sarà anche occasione per riaffermare il sostegno della Colombia all'ingresso della Costa Rica nell'Alleanza del Pacifico, il blocco che comprende anche Cile, Messico e Perù. Petro assister anche a una riunione della a Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), "per discutere dell'importanza delle istituzioni in materia di diritti umani" e "riaffermare l'impegno dello Stato colombiano nella loro promozione e difesa". (segue) (Mec)