Colombia-Costa Rica: Petro a San José, bilaterale con Chaves e visita alla Cidh (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal momento che le prime fasi del processo si potevano fare da remoto, il suo trasferimento nella capitale Bogotà - con "l'elemento scenico" dell'uso dell'aereo al servizio del procuratore generale, è una "vergogna". Nicolas è stato trasportato nel "bunker della procura", generalmente "usato per mettere sotto custodia i criminali più pericolosi", non per i suoi reati ma per il fatto di essere figlio del presidente. Di più, Colombia Humana sottolinea il fatto che durante il periodo è stato in procura, ha cambiato la sua versione dalla "dichiarazione di innocenza" alla "piena colpevolezza". A seguito di un braccio di ferro condotto "con terrorismo giuridico" dal sostituto procuratore "con furia da boia", il principale legale dell'imputato ha dovuto rinunciare al suo incarico, si legge ancora. (Mec)