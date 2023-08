Mali: esperti Onu, in meno di un anno lo Stato islamico ha raddoppiato il controllo sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In meno di un anno, lo Stato islamico (Is) ha raddoppiato il territorio che controlla in Mali, estendendo la sua influenza alle aree rurali del Menaka orientale e a gran parte dell'area di Ansongo, zone situate nella regione settentrionale di Gao. A lanciare l'allarme è un gruppo di esperti delle Nazioni Unite, che in un rapporto di 104 pagine ha ritracciato le aree di influenza del gruppo jihadista e dei suoi affiliati, un anno dopo che le forze francesi hanno concluso il ritiro delle loro truppe dal Paese saheliano, come espressamente richiesto dalla giunta militare salita al potere con il doppio colpo di Stato del 2020 e 2021. Secondo il documento, lo stallo nell’attuazione dell’accordo di pace di Algeri - concluso nel 2015 dall'allora governo maliano con i principali gruppi armati del Paese - e gli attacchi prolungati contro le comunità hanno offerto sia all’Is che allo Jnim, il Gruppo (filo al-Qaeda) per il sostegno dell'Islam e dei musulmani che operano nella regione, la possibilità di “ricostruire lo scenario del 2012", anno in cui si tenne un altro colpo di Stato e i ribelli del nord formarono "uno Stato islamico", in uno scontro per il controllo del territorio che al momento è andato a vantaggio dell'Is. Nel 2012 l'intervento francese permise al governo maliano di cacciare i ribelli, ma pochi anni dopo questi riconquistarono nuove aree di influenza più a nord, dove sono rimasti attivi. (segue) (Res)