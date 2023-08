Mali: esperti Onu, in meno di un anno lo Stato islamico ha raddoppiato il controllo sul territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In meno di un anno, lo Stato islamico nel Grande Sahara ha quasi raddoppiato le sue aree di controllo in Mali”, affermano gli esperti nel testo, sottolineando il dominio dell’Isis sulle aree rurali di Menaka orientale e su gran parte dell’area di Ansongo nel nord di Gao. Lo Jnim sta approfittando dell'indebolimento del governo centrale - dopo il golpe in mano ai militari - e "si sta ora posizionando come l’unico attore in grado di proteggere le popolazioni dallo Stato islamico nel Grande Sahara", hanno aggiunto i membri del panel. A giugno scorso, la giunta militare maliana ha ordinato anche alla Missione delle Nazioni Unite nel Paese (Minusma) di ritirare i suoi 15 mila uomini. Nel testo, gli esperti Onu esprimono preoccupazione anche per il ruolo centrale che il Mali svolge nei traffici illegali. "Il Mali rimane un punto caldo per il traffico di droga nell'Africa occidentale e tra i Paesi costieri del Golfo di Guinea e del Nordafrica, in entrambe le direzioni", hanno dichiarato gli esperti, aggiungendo che molti dei principali narcotrafficanti hanno base a Bamako, capitale del Mali. (segue) (Res)