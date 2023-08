Mali: esperti Onu, in meno di un anno lo Stato islamico ha raddoppiato il controllo sul territorio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro i Wagner e l'esercito maliano i jihadisti filo-al Qaeda hanno lanciato un appello alla mobilitazione generale, dopo che il comandante dello Jnim per la regione di Timbuctù Talha Abou Hind ha dichiarato "guerra totale" allo Stato maliano. In queste circostanze forte disappunto è stato espresso dal coordinamento tuareg dell'Azawad, di fatto rimasto dopo il ritiro delle forze internazionali l'unico baluardo anti-jihadista nella regione: i combattenti del Cma, ex ribelli firmatari dell'accordo di pace di Algeri del 2015 con l'allora governo di Bamako, si sono detti pronti a “allontanare i soldati maliani dal campo di Ber”, e hanno espresso la loro ostilità verso qualsiasi dispiegamento delle Forze armate maliane (Fama) nelle zone sotto il loro controllo “se questi dispiegamenti non verranno concordati nell’ambito dell’accordo di pace”. (Res)