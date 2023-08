Sardegna: Fiera artigianato Mogoro, in un mese 150mila euro di fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numeri positivi per il primo mese della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, giunta alla sua 62esima edizione. L’esposizione di Mogoro, inaugurata il 21 luglio scorso, è stata visitata da oltre 6300 persone (dato al 23 agosto), con una vendita di biglietti che ha superato i 18 mila euro. Dati soddisfacenti anche per le vendite delle produzioni artistiche, che superano i 131 mila euro, per un fatturato totaledi poco meno di 150mila euro (tra manufatti e ticket). “Questi dati parziali confermano la bontà delle scelte fatte dall’amministrazione e danno ancora più entusiasmo ad una macchina organizzativa che per mesi prepara questo atteso appuntamento” commenta Diana Meloni, assessore del Bilancio della Giunta guidata da Donato Cau. “I numeri, sia per visitatori che per vendite, sono molto positivi, ma non dobbiamo dimenticare che rendono solo in parte il giro di affari che la Fiera mette in moto. Ci sono acquisti effettuati in sede, ma anche tanti altri direttamente nei laboratori degli artigiani, anche dopo la chiusura dell’esposizione. Ce lo confermano gli stessi artigiani – prosegue Meloni -, la Fiera aiuta a far crescere il giro della clientela e, di conseguenza, di affari. Rappresenta una vetrina di rilievo per far conoscere produzioni e artigiani, prendere contatti, fare acquisti anche per cifre importanti”. (segue) (Rsc)