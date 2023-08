Sardegna: Fiera artigianato Mogoro, in un mese 150mila euro di fatturato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’abbinata biglietto per la Fiera-visita a siti o musei del Parte Montis (il cosiddetto biglietto cumulativo) piace ai visitatori: in un mese ne sono stati venduti 420, tra il Nuraghe Cuccurada, il Museo multimediale Turcus e Morus, il Geo Museo Monte Arci e, novità di questa 62esima edizione, il museo multimediale Casa Museo del Pane di Pompu, aperto solo la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. A seguire le visite ai siti c’è la cooperativa Mariposas de Sardinia, che gestisce l’Infopoint e che organizza dei tour tra le bellezze turistiche, culturali e culinarie offerte dal Parte Montis. Dopo il successo per la Mario Biondi Band e per i concerti del Festival Jazz organizzato dall’associazione Pedras et Sonos, l’Estate mogorese 2023 non si ferma e si sposta in località Cracaxia: domani, domenica 27 agosto, dalle 22.15, concerto della band toscana Casa del Vento, mentre lunedì 28 agosto le vie del centro di Mogoro si animeranno, dalle 21,15, con musica, giochi e artisti di strada per Sa Torrad’e Cracaxia. (Rsc)