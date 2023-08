Scuola: Valditara, attenzione per autentica attuazione norme su parità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo nell’azione formativa che le scuole paritarie svolgono e, dopo anni, il ministero rivolge particolare attenzione alla più autentica attuazione delle norme che regolano la parità scolastica”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto a Torino al convegno su “La scuola meritata” organizzato da Fidae. "Un impegno non solo attraverso i fondi alle scuole paritarie ma con l'intervento normativo ora all’esame della Camera volto ad affermare una piena equiparazione del servizio dei docenti, sia ai fini del conseguimento dell’abilitazione sia rispetto alle quote di riserva per l’accesso a questi percorsi”, ha aggiunto. (Rin)